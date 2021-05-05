«Ахмат» победил «Зенит» в матче молодежного первенства

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче 24-го тура молодежного первенства России победил «Зенит» со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал нападающий грозненской команды Ислам Альсултанов, оформивший хет-трик. Он забил на 30-й, 49-й, и 61-й минутах матча. Еще один гол «Ахмата на счету полузащитника Магомеда Якуева, который отличился в добавленное время к первому тайму.

У «Зенита» дубль на счету форварда Даниила Кузнецова, забивавшего на 27-й и 93-й минуте. Также гол в ворота «Ахмата» забил еще один нападающий санкт-петербургской команды Роман Ногтев (60).

Отметим, что хозяева поля заканчивали встречу в меньшинстве – за две желтые карточки на 81-й минуте был удален защитник Никита Кармаев.

Также добавим, что гости в добавленное к первому тайму время не реализовали пенальти, не смог забить Арсений Зигангиров.