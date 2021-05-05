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05 мая 18:29
автор: Максим Скороходов

«Ахмат» победил «Зенит» в матче молодежного первенства

Чеченский клуб заканчивал поединок в меньшинстве.

Грозненский «Ахмат» в домашнем матче 24-го тура молодежного первенства России победил «Зенит» со счетом 4:3.

Главным героем встречи стал нападающий грозненской команды Ислам Альсултанов, оформивший хет-трик. Он забил на 30-й, 49-й, и 61-й минутах матча. Еще один гол «Ахмата на счету полузащитника Магомеда Якуева, который отличился в добавленное время к первому тайму.

У «Зенита» дубль на счету форварда Даниила Кузнецова, забивавшего на 27-й и 93-й минуте. Также гол в ворота «Ахмата» забил еще один нападающий санкт-петербургской команды Роман Ногтев (60).

Отметим, что хозяева поля заканчивали встречу в меньшинстве – за две желтые карточки на 81-й минуте был удален защитник Никита Кармаев.

Также добавим, что гости в добавленное к первому тайму время не реализовали пенальти, не смог забить Арсений Зигангиров.

Молодежная команда «Ахмата» набрала 45 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице. «Зенит» – третий, у команды из Санкт-Петербурга 56 баллов. Лидирует в Молодежном первенстве «Краснодар», набравший после 24-х туров 59 очков.

В следующем туре 12 мая состоятся матчи «Строгино» – «Ахмат» и «Зенит» – «Ростов».

Молодежное первенство России

24-й тур

«Ахмат-м» - «Зенит-м» - 4:3 (2:1)

Голы: Альсултанов, 30, 48, 61, Якуев, 45+1 - Кузнецов, 27, 90+3, Ногтев, 60.

Нереализованный пенальти: Зигангиров, 45+1.

Удаление: Кармаев, 81.

источник: «Советский спорт»
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