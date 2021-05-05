«Локомотив» упустил победу над «Спартаком» в матче молодежного первенства

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче 24-го тура молодежного первенства России – 1:1.

Во встрече забивали только футболисты железнодорожников, на 60-й минуте отличился Тимур Касимов, но на второй компенсированной ко второму тайму минуте Максим Матвеев отправил мяч в свои ворота и не позволил своему клубу победить.

Московские команды – соседи по турнирной таблице молодежного первенства, «Спартак» с 50 очками – четвертый, а «Локомотив» – пятый. У него 46 баллов.

В следующем туре 12 мая состоятся матчи «Локомотив» – «Краснодар» и «Рубин» – «Спартак».

Молодежное первенство России