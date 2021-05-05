«Не ждем легкой игры. К нам едет чемпион». Тренер «Уфы» – о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов дал комментарий перед матчем против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

— Готовимся к игре с «Зенитом» в плановом порядке. У нас есть небольшие потери в составе, но ребята восстанавливаются. К этой игре все должны быть в строю при любом раскладе.

У «Зенита» практически два полноценных состава. Команда укомплектована квалифицированными футболистами, игроками сборных. В преддверии Евро им нужно многое доказать тренерскому штабу, поэтому мы не ждем легкой игры. К нам едет чемпион. Этим все сказано, — передает слова Стукалова официальный сайт уфимской команды.

Напомним, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом страны, набрав 61 очко. «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, добыв 21 балл и уступает волгоградскому «Ротору» по личным встречам.

К слову, их матч состоится 8 мая и пройдет в Уфе, а стартовый свисток прозвучит в 14.00 мск.