Леманн уволен из «Герты» из-за расистского сообщения

Бывший вратарь дортмундской «Боруссии» Йенс Леманн уволен из совета директоров берлинской «Герты» из-за расистского сообщения. Об этом сообщает пресс-служба берлинской команды.

Леманн в своем сообщении назвал эксперта телеканала Sky Sports Денниса Аого «чернокожим парнем по квоте». В дальнейшем он принес извинения, но один из спонсоров берлинского клуба, Tennor Holding, все же принял решение освободить Леманна от должности.

«Такие заявления не соответствуют ценностям, которые поддерживает и продвигает «Герта. Мы дистанцируемся от любых форм расизма и приветствуем шаг Tennor Holding» – привела пресс-служба «Герты» слова президента клуба Вернера Гегенбауэра.

Добавим, что «Герта» занимает предпоследнюю строчку в немецкой бундеслиге, набрав 27 очков, но имеет два матча в запасе.