СМИ: «Краснодар» хочет подписать Заболотного в летнее межсезонье

Российский нападающий Антон Заболотный летом может пополнить состав «Краснодара». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В настоящий момент футболист выступает за «Сочи», но, по информации источника, он отказался продлевать истекающий летом контракт, так как «Сочи» хочет вдвое уменьшить его зарплату (с млн евро до 500 тысяч). «Краснодар» же предлагают 29-летнему нападающему лучшие условия, чем его нынешний клуб.

Добавим, что Заболотный в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 28 играх.