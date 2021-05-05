Кварацхелия приступил к тренировкам после травмы

Грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия восстановился от травмы, полученной 18 апреля, об этом сообщает «БИЗНЕC Online».

Согласно источнику, он может принять участие в гостевом матче 29-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», который пройдет 8 мая.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 23 матча, в которых по четыре раза забивал сам и помогал отличиться партнерам по команде.

Добавим, что 20-летний футболист казанского клуба пять раз признавался лучшим игроком матча.