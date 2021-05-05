Дмитрий Скопинцев: Было бы круто взять чемпионство с «Динамо»

24-летний защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, чего хочет добиться в футбольной карьере.

— В первую очередь сыграть как можно больше матчей и запомниться болельщикам, иметь портфолио из трофеев. Конечно, было бы круто взять чемпионство с «Динамо». Надеюсь, в будущем мне представится шанс сыграть в Европе. В Европе — я имею в виду в Италии, например. А так, нужно самому себе нравиться, — сказал Скопинцев в эфире телеканала « Матч Премьер».

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Скопинцев провел 22 матча и забил один гол.