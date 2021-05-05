Хохлов оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на серебряные медали РПЛ

Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шансы двух столичных клубов – «Спартака» и «Локомотива» на второе место в российской премьер-лиге, дающее возможность в следующем сезоне выступить в квалификации Лиги чемпионов.

«Даже если в турнирном плане им уже ничего не светит, на «Спартак» и «Локомотив» их соперники будут настраиваться. Как бы оценил шансы обеих команд на серебро? Думаю, 50 на 50. Повторюсь, никто не может позволить себе промашку. Осталось всего два тура, поэтому времени на исправление ситуации уже не будет. Какая команда с большим настроем подойдет к этим матчам, какая проявит большую самоотдачу, та и займет второе место», - приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящий момент вторую строчку турнирной таблицы занимает «Спартак». У красно-белых 53 очка, тогда как у идущего третьим «Локомотива» – 52.