Стало известно, когда «МЮ» и «Ливерпуль» проведут матч 34-го тура АПЛ

Перенесенный матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» пройдет 13 мая. Об этом сообщает Sky Sports.

Таким образом, манкунианцы проведут три матча в период с 9 по 13 мая.

Напомним, встречу перенесли из-за болельщиков «красных дьяволов», которые устроили крупномасштабную акцию протеста возле стадиона «Олд Траффорд» против нынешних владельцев клуба – американского семейства Глейзеров.

Некоторые фанаты запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды. В результате, клубы решили перенести игру на другой день.

Добавим, что в данный момент подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают второе место в турнирной таблице, набрав 67 очков. У «красных» – 54 балла и седьмая позиция.