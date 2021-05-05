«Крылья Советов» и «Оренбург» не получили лицензию на участие в РПЛ

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо Москва», «Нефтехимик», «Алания Владикавказ» и «Балтика» не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в российской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Все клубы до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета, могут исправить замечания Комиссии по лицензированию.

При этом вышеуказанные лицензии получили «Арсенал», «Ротор» и «Уфа», борющиеся в нынешнем сезоне за право остаться в высшем дивизионе, а также «Нижний Новгород», занимающий третью строчку ФНЛ.

Добавим, что «Крылья Советов» за два тура до конца ФНЛ стали победителями чемпионата. «Оренбург» занимает второе место, также дающее путевку в РПЛ, а «Алания» – четвертое, которое предоставляет право сыграть в стыковых матчах за участие в РПЛ в следующем сезоне.