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05 мая 20:49
автор: Максим Скороходов

«Крылья Советов» и «Оренбург» не получили лицензию на участие в РПЛ

Клуб до 12 мая должен устранить все замечания Комиссии по лицензированию, если они хотят в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе.

«Крылья Советов», «Оренбург», «Торпедо Москва», «Нефтехимик», «Алания Владикавказ» и «Балтика» не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в российской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Все клубы до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета, могут исправить замечания Комиссии по лицензированию.

При этом вышеуказанные лицензии получили «Арсенал», «Ротор» и «Уфа», борющиеся в нынешнем сезоне за право остаться в высшем дивизионе, а также «Нижний Новгород», занимающий третью строчку ФНЛ.

Добавим, что «Крылья Советов» за два тура до конца ФНЛ стали победителями чемпионата. «Оренбург» занимает второе место, также дающее путевку в РПЛ, а «Алания» – четвертое, которое предоставляет право сыграть в стыковых матчах за участие в РПЛ в следующем сезоне.

источник: РФС
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