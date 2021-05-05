Шамиль Газизов: Сказали Зинченко, что в восторге от его игры

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что звонил бывшему игроку своей командой Александру Зинченко, который 4 мая вместе с «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, пройдя французский «ПСЖ» (4:1 по сумме двух встреч).

«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что Зинченко выступал за «Уфу» с 2015 по 2016 год. В составе башкирской команды украинец сыграл 33 матча, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.