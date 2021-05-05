УЕФА может наказать клубы, не вышедшие из Суперлиги, двухлетним отстранением от еврокубков

Клубы, не покинувшие Суперлигу, будут наказаны руководством УЕФА двухлетним пропуском еврокубков. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы. В их число вошли: английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан».

В итоге, запуск турнира был приостановлен после того, как его состав покинуло большинство участников, обеспокоенных реакцией общественности и возможными санкциями со стороны ФИФА и УЕФА.

На данный момент Суперлигу не покинули четыре клуба: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».