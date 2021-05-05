«Челси» победил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Лондонский «Челси» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов победил мадридский «Реал» со счетом 2:0.

Голами отличились немецкий нападающий Тимо Вернер, забивший на 28-й минуте, а также английский полузащитник Мейсон Маунт, установивший окончательный счет в концовке поединка.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Мадриде, закончилась вничью – 1:1. Таким образом «синие» выиграли противостояние с общим счетом 3:1, и вышли в финал, где сыграют с «Манчестер Сити».

Добавим, что игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский», расположенном в турецком Стамбуле.

Лига чемпионов. Полуфинал