«Зенит»: Оценка любого события должна даваться после изучения всех обстоятельств

«Зенит» прокомментировал заявление Российского футбольного союза (РФС) по поводу действий во отношении болельщиков «Локомотива» со стороны органов правопорядка Санкт-Петербурга после окончания матча 28-го тура между командами.

Напомним, что РФС объявил, что на ближайший Комитет по безопасности и работе с болельщиками будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

«Зенит» разделяет обеспокоенность РФС в вопросах комфорта пребывания на стадионах болельщиков гостевых команд. Но полагаем, что оценка любого события должна даваться после, а не до всестороннего изучения обстоятельств того или иного эпизода. Мы всегда открыты к диалогу и готовы предоставить всю необходимую информацию соответствующим инстанциям», - цитирует «РИА Новости» пресс-службу сине-бело-голубых.

Ранее «Локомотив» назвал «абсолютно вопиющим» отношение к своим болельщикам со стороны сотрудников охраны правопорядка в Санкт-Петербурге. Клуб заявил, что поклонников московской команды принудительно погрузили в автобусы и увезли, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.