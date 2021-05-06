Полузащитник «Челси» Маунт: Мы должны были забить «Реалу» около пяти мячей

Полузащитник лондонского «Челси» Мейсон Маунт считает, что его команда должна была обыгрывать мадридский «Реал» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов с более крупным счетом.

«Мы должны были забить около пяти мячей. Я должен был отличиться примерно за 20 минут до того, как забил. Вы видели, каким важным стал этот гол в концовке. Впереди еще один матч. В каждой игре мы играем на победу. Я пока ничего не выиграл. Надеюсь, нам удастся победить. Нас ждет очень интересный матч», - приводит слова футболиста русскоязычная версия официального сайта УЕФА, ссылаясь на BT Sport.

Добавим, что соперником «Челси» по финалу Лиги чемпионов, который состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский», расположенном в турецком Стамбуле, будет другой английский клуб «Манчестер Сити».