Канте признан лучшим игроком матча «Челси» - «Реал»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте стал лучшим игроком ответного полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский клуб победил мадридский «Реал» со счетом 2:0.

«В весьма упорном противостоянии Канте покрывал своими активными действиями огромную территорию. Он блестяще переходил из обороны в атаку, равно как делал это и в обратном направлении», - так описал игру Канте технический наблюдатель УЕФА Джон Пикок.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Мадриде, закончилась вничью – 1:1. Таким образом «синие» выиграли противостояние с общим счетом 3:1, и вышли в финал, где сыграют с «Манчестер Сити».

Добавим, что игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский», расположенном в турецком Стамбуле.