«Спортинг» в гостях переиграл «Риу Аве»

Лиссабонский «Спортинг» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Португалии по футболу победил «Риу Аве» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Поте, реализовавший пенальти на 34-й минуте встречи, а итог установил нападающий Паулинью, забивший на 63-й минуте.

Лидирующий в чемпионате «Спортинг» набрал 79 очков после 31 игры, у идущего вторым «Порту» 70 баллов после 30-и проведенных матчей.

«Риу Аве» с 31 очком - пятнадцатый, клуб может опуститься в зону стыковых матчей, в случае если «Боавишнта» 6 мая одержит победу над «Тонделой».

В следующем туре состоятся матчи «Санта-Клара» - «Риу Аве» и «Спортинг» - «Боавишта».