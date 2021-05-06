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06 мая 01:26
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель - о победе над «Реалом»: Это фантастическое достижение

Английский «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов обыграл испанский «Реал» (2:0) и вышел в финал турнира.

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своего клуба над мадридским «Реалом» в рамках ответного полуфинала «Лиги Чемпионов».

«Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным - «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!» - приводит слова Тухеля русскоязычная версия официального сайта УЕФА, ссылаясь на BT Sport.

Напомним, первая встреча, прошедшая в Мадриде, закончилась вничью – 1:1. Таким образом «синие» выиграли противостояние с общим счетом 3:1, и вышли в финал, где сыграют с «Манчестер Сити».

Добавим, что игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский», расположенном в турецком Стамбуле.

источник: UEFA (УЕФА)
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