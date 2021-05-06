Главный тренер «Реала» Зидан признал, что «Челси» заслужил победу в ответном полуфинале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал закономерность победы лондонского «Челси» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить», - приводит слова Зидана русскоязычная версия официального сайта УЕФА, ссылаясь на Movistar.

Напомним, что матч «Челси»-«Реал» закончился со счетом 2:0, за английскую команду голами отличились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мейсон Маунт.