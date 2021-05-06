Главный тренер «Реала» Зидан признал, что «Челси» заслужил победу в ответном полуфинале ЛЧ

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Оттава Сенатор 1 Монреаль Канад 1 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат перерыв Орландо Мэджик 45 Бостон Селтикс 63
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Коламбус Блю Д 1 Нэшвилл Предат 1 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Тампа-Бэй Лайт 1 Даллас Старз 1 П1 2.00 Х 4.30 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.84 Х 3.90 П2 2.13
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 14' Кливленд Кавал 28 Портленд Трэйл 34 П1 5.80 П2 1.14
НБА - регулярный чемпионат не начался Атланта Хоукс 0 Финикс Санз 0 П1 1.95 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Миннесота Уайл 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.46 Х 4.50 П2 2.23
НБА - регулярный чемпионат не начался Миннесота Тимб 0 Мемфис Гриззли 0 П1 2.33 П2 1.60
НБА - регулярный чемпионат не начался Милуоки Бакс 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.55 П2 2.45
НБА - регулярный чемпионат не начался Хьюстон Рокетс 0 Филадельфия Си 0 П1 8.10 П2 1.08
НБА - регулярный чемпионат не начался Индиана Пэйсер 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.37 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Сент-Луис Блюз 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.68 Х 4.70 П2 3.80
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.39 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.63 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Калгари Флэймз 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.30 Х 4.10 П2 2.70
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.70 Х 4.80 П2 1.58
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.17 Х 4.00 П2 2.90
Болгария - Первая лига 17:30 Монтана 0 Этыр 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.60
Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.20
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.80 Х 3.90 П2 1.93
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.40
06 мая 01:41
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Реала» Зидан признал, что «Челси» заслужил победу в ответном полуфинале ЛЧ

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «синих».

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признал закономерность победы лондонского «Челси» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! «Челси» провел отличный матч, и мы должны их похвалить», - приводит слова Зидана русскоязычная версия официального сайта УЕФА, ссылаясь на Movistar.

Напомним, что матч «Челси»-«Реал» закончился со счетом 2:0, за английскую команду голами отличились нападающий Тимо Вернер и полузащитник Мейсон Маунт.

источник: UEFA (УЕФА)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лидер минского "Динамо" перебрался в "Автомобилист""Айлендерс" уступили "Баффало", Варламов парировал 36 бросковЕгор Чинахов заключил контракт с "Коламбусом"Сексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаРоссия уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккеюПрыгающая в бикини 55-летняя актриса удивила
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика