«Тоттенхэм» хочет заменить Льориса на Гулачи

Голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи может стать игроком «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.
По информации Bild, английский клуб рассматривает 31-летнего венгра в качестве вероятной замены нынешнему основному вратарю Уго Льорису. Отмечается, что сумма выкупа футболиста у немецкой команды составляет 13 миллионов евро.
Гулачи выступает за «Лейпциг» с июля 2015 года. В общей сложности он провел за команду 222 матча, пропустил 253 гола и 72 раза отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
источник: Bild