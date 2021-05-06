Источник: Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси» смогут посетить 25 тысяч зрителей

Стало известно о возможном количестве болельщиков, которых могут допустить на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Как сообщает The Times, игру в Стамбуле смогут посетить около 25 тысяч фанатов. Отмечается, что болельщики, въезжающие в Турцию, должны иметь при себе документ о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

По информации источника, из 25 тысяч билетов четыре тысячи получат фанаты клубов-участников финального матча.

Напомним, встреча состоится 29 мая – «Манчестер Сити» сыграет против «Челси».