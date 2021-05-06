В ФИФА обсуждается идея введения потолка зарплат

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что в ближайшее время организация планирует провести реформы в отношении всей трансферной системы.

– 21-й век обусловлен тяжелым финансовым положением многих клубов, страдающих от большого количества долгов. По этой причине были введены правила финансового фэйр-плэй. Конечно, они не являются совершенными, однако необходимы мировому футболу. Сейчас мы пересматриваем трансферную систему, настало время оказать помощь клубам и игрокам. Мы хотим сделать потолок зарплат, ограничения комиссий за трансфер и комиссий агентам. Мы должны обеспечить полную прозрачность, – цитирует Инфантино meta-ratings.by, ссылаясь на L'Equipe.

Отметим, что 51-летний швейцарец был избран президентом УЕФА в 2016 году. Спустя три года его переизбрали на второй срок.