«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Гасперини на пост главного тренера команды

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может занять аналогичную должность в «Тоттенхэме».

Как утверждает meta-ratings.by, ссылаясь на портал Football Italia, лондонский клуб считает, что 63-летний специалист станет отличной заменой португальцу Жозе Моуринью, покинувшему команду 19 апреля. На данный момент «шпорами» руководит Райан Мейсон.

Помимо Гасперини, лондонцев может возглавить один из следующих тренеров: Маурицио Сарри, Эрик тен Хаг, Брендан Роджерс, Гарет Саутгейт, Ральф Рангник и Роберто Мартинес.

Напомним, что Гасперини работает в «Аталанте» с июня 2016 года. В нынешнем сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков после 34 туров. Контракт итальянского наставника истекает летом 2022-го.