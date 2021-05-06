«Барселона» рассматривает трех игроков на замену Бускетсу

Руководство «Барселоны» определилось с футболистами, которые призваны заменить в составе опорного полузащитника команды Серхио Бускетса.

По информации El Mundo Deportivo, на данный момент 32-летний испанец не собирается завершать карьеру, однако каталонский клуб рассчитывает уже этим летом приобрести игрока на перспективу. Отмечается, что в шорт-листе «сине-гранатовых» находятся следующие хавбеки: Эдуардо Камавинга («Ренн»), Мануэль Локателли («Сассуоло») и Микель Мерино («Реал Сосьедад»).

Напомним, Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». За взрослую команду он отыграл 625 матчей, забил 15 голов и отдал 40 результативных передач. Контракт игрока действует до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.