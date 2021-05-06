Сандро Шварц: Для «Динамо» будет важно хорошо сыграть в обороне в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил шансы своей команды на победу в матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Игра между клубами состоится 8 мая на «Арене Химки». Начало встречи – в 16:30 мск.

– В субботу нас ждет матч с высококлассной командой, которая проиграла всего один матч после возобновления сезона. У них хороший ромб в центре поля, который диктует игру. Для нас будет важно хорошо сыграть в обороне. К сожалению, два последних мачта отдалили нас от еврокубков. Но мы постараемся выиграть у «Локомотива» и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, – сказал Шварц во время предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в последних двух турах РПЛ бело-голубые потерпели два поражения от «Химок» (0:1) и «Рубина» (0:2). На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет три очка.

Что касается «Локомотива», то железнодорожники располагаются на третьей строчке с 52 очками.