Московское «Динамо» может летом подписать защитника «Лозанны»

Московское «Динамо» может в летнее трансферное окно подписать защитника «Лозанны» Ноа Лоосли. Об этом сообщает интернет-портал «4-4-2.com».

Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2021 года, и он не хочет его продлевать, собираясь перейти в более сильный клуб.

Помимо «Динамо», Лоосли интересуется итальянский «Эмполи», добившийся в этом сезоне возвращения в серию А.

Также, по информации источника, за швейцарским защитником следят и другие команды высшего дивизиона итальянского футбола и даже вели с ним переговоры. Но, стоить отметить, что все претенденты ждут официального открытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне Лоосли провел за «Лозанну» 29 игр, в которых отдал одну голевую передачу. Известный ресурс Transfermarkt оценивает защитника в 1,5 млн евро.