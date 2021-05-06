СМИ: Заболотный может продолжить карьеру в ЦСКА

Российский нападающий Антон Заболотный летом может перейти в ЦСКА. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на интернет-портал Eurostavka.

Напомним, ранее другой источник, «РБ-Спорт», сообщал, что 29-летний нападающий отказался продлевать истекающий летом контракт с «Сочи», из-за того, что клуб хочет вдвое уменьшить зарплату футболиста, и может перейти в «Краснодар».

Добавим, что Заболотный в нынешнем сезоне забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 28 играх.