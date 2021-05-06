Владимир Пильгуй: «Динамо» будет тратить деньги на своих воспитанников по примеру «Барселоны»

- Я являюсь членом консультативного совета футбольного клуба «Динамо» и, конечно, знаю, что такое эндаумент-фонд и для чего он создан. Я очень положительно отношусь к той стратегии, которую ведет сегодняшнее руководство клуба, в том числе и созданию эндаумента. Деньги будут тратится только на развитие детско-юношеского футбола «Динамо», причем только прибыль от инвестиций. Сами же вложенные средства остаются нетронутыми и за счет новых взносов будут только расти. И это прекрасно, потому что деньги тратим на своих воспитанников. Несмотря на то, что наша академия работает хорошо, с таким вниманием к ней - будет еще лучше. Кстати, было бы неплохо, чтобы свои воспитанники, ставшие профессионалами, и футболисты основной команды маленький процент от своей зарплаты или контракта перечисляли в наш эндаумент. По-моему, так происходит в «Барселоне». А еще хотелось бы, чтобы были рассмотрены какие-нибудь гранты для тренеров академии, воспитавших футболистов, заигравших на высоком уровне. И очень здорово, что деньги может вложить любой человек, который неравнодушен к футболу и «Динамо» для него не пустой звук. Вкладывание в развитие детско-юношеского футбола - это благое дело, и глядя на сегодняшний день, нужно еще смотреть в завтрашний! - заявил Владимир Пильгуй.