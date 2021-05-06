ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Болгария - Первая лига 17:30 Монтана 0 Этыр 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.65
Болгария - Первая лига 19:45 Славия С 0 Ботев В 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 3.60
Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.87 Х 3.80 П2 4.40
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.90 Х 4.10 П2 1.90
06 мая 16:40
автор: Максим Скороходов

«Вольфсбург» хочет выкупить у «Динамо» Филиппа

Согласно арендному соглашению, у немецкого клуба предусмотрена возможность выкупа полузащитника за 11 млн евро.

«Вульфсбург» хочет выкупить у московского «Динамо» полузащитника Максимилиана Филиппа, который в настоящий момент выступает за немецкий клуб на правах аренды. Об этом сообщает Kicker.

Начиная с октября 2020 года, 27-летний полузащитник провел за «Вольфсбург» 23 матча, в которых забил три гола и отдал две голевых передачи.

При этом немецкий клуб хочет купить Филиппа только по приемлемой цене.

«Если нас устроит условия, то мы бы хотели, чтобы он остался у нас в команде», - цитирует Kicker управляющего директора «Вольфсбурга» Йорга Шмадтке.

Добавим, что согласно арендному соглашению, немецкая команда может выкупить полузащитника, заплатив «Динамо» 11 млн евро, в то же время как известный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

источник: Kicker
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дубль Капризова не спас "Миннесоту" от проигрыша "Вегасу"Артемий Панарин пропустит остаток регулярки из-за травмы, полученной в драке"Айлендерс" уступили "Баффало", Варламов парировал 36 бросковАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола«Вам надо увидеть его без футболки». Хартман – о драке Капризова
29-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
7 - 10 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 29-м туре.
«Спартак» к викториям поведет Витория? Что за тренера сватают в народную команду на 100-летие
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем чаще всплывают все новые и новые варианты в вопросе главного тренера «Спартака».
Эх, Кипр… Эх, Мюнхен… Сорвали выигрыш в 16 млн рублей. Но и четыре миллиона — совсем неплохо
У клиента БК "Лига Ставок" едва не сыграл экспресс из восьми событий с чистым выигрышем более 16 миллионов рублей. Впрочем, в накладе любитель ставок не остался, приумножив вложенную сумму в 80 раз.
Синенькие против беленьких. Эксперт и капперка дают прогноз на матч «Челси» — «Реал»
Евгений Медведь и Виолетта Золотая Ставочка не сошлись во мнении относительно исхода ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом".
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика