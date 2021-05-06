«Вольфсбург» хочет выкупить у «Динамо» Филиппа

«Вульфсбург» хочет выкупить у московского «Динамо» полузащитника Максимилиана Филиппа, который в настоящий момент выступает за немецкий клуб на правах аренды. Об этом сообщает Kicker.

Начиная с октября 2020 года, 27-летний полузащитник провел за «Вольфсбург» 23 матча, в которых забил три гола и отдал две голевых передачи.

При этом немецкий клуб хочет купить Филиппа только по приемлемой цене.

«Если нас устроит условия, то мы бы хотели, чтобы он остался у нас в команде», - цитирует Kicker управляющего директора «Вольфсбурга» Йорга Шмадтке.

Добавим, что согласно арендному соглашению, немецкая команда может выкупить полузащитника, заплатив «Динамо» 11 млн евро, в то же время как известный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.