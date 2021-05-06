Антон Фетисов: Переговоры о продлении контракта с Жиго возможны только по окончании сезона

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, когда будет рассматриваться вопрос продления контракта с защитником Самуэлем Жиго.

«Жиго — один из ключевых игроков «Спартака». Все переговоры возможны только по окончанию сезона. И команда, и клуб сконцентрированы на достижении максимально возможного высокого результата в турнирной таблице», - приводит слова Фетисова Sport24.ru.

Напомним, что Жиго перешел в «Спартак» из бельгийского «Гента» в июле 2018 года. За все время выступления за красно-белых 27-летний защитник сыграл 70 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.