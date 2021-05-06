Шамиль Газизов - о возможном уходе Мрзляка: Мы никогда не удерживаем игроков

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что ЦСКА не сообщал в башкирский клуб о намерении купить хорватского полузащитника Филипа Мрзляка.

«На нас из ЦСКА насчет Филипа никто не выходил. Это я могу сказать точно. Готовы ли мы продать его летом? Философия «Уфы» такая, что мы никогда не удерживаем игроков. Я считаю, что на сегодняшний день это верная философия для нас», - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Добавим, что 28-летний Мрзляк в текущем сезоне сыграл за «Уфу» в 14 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.