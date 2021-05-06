КДК РФС оштрафовал «Зенит» и «Локомотив» на 100 тыс. рублей за нецензурные выражения фанатов

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) вынесло наказания «Зениту» и «Локомотиву» по итогам 28-го тура российской премьер-лиги.

Оба клуба были оштрафованы на 100 тыс. рублей за высказывание нецензурных выражений своими фанатами.

При этом КДК не зафиксировал нарушений в отношении болельщиков «Локомотива» на стадионе в Санкт-Петербурге.

«В рапорте делегата матча не отражен момент с перемещением болельщиков Локомотива на другой сектор. Все вопросы, связанные с соблюдением безопасности были обсуждены на предматчевом совещании. Локомотив знал об этих мерах. Безопасность на матче соблюдалась», - приводит слава главы КДК Артура Григорьянца Sport24.ru.

Напомним, «Локомотив» пожаловался на то, его болельщиков принудительно перевели на другой сектор стадиона. Также клуб был недоволен тем, что фанатов железнодорожников принудительно погрузили в автобусы и увезли центр Санкт-Петербурга, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.