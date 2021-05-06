КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за беспорядки болельщиков в Туле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за поведение болельщиков московского клуба во время выездного матча 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу КДК РФС Артура Григорьянца:

«За неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственной жизни и здоровью, – 50 тысяч. Неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта, – 100 тысяч. За скандирование оскорбительных выражений – 100 тысяч. За использование пиротехнических изделий – 50 тысяч».

По ходу первого тайма на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле произошла стычка между болельщиками хозяев и фанатами «Спартака». Было выломано несколько десятков пластиковых кресел, и в итоге конфликт был остановлен силами полиции.

После перерыва болельщики «Спартака» зажгли дымовые шашки за воротами «Арсенала».