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Лига Европы 22:00 Арсенал 0 Вильярреал 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.10
Лига Европы 22:00 Рома 0 Манчестер Юнай 0 П1 4.00 Х 4.30 П2 1.84
06 мая 18:29
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за беспорядки болельщиков в Туле

В понедельник красно-белые обыграли в гостях «Арсенал» со счетом 2:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за поведение болельщиков московского клуба во время выездного матча 28-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

Об этом сообщает ТАСС, цитируя главу КДК РФС Артура Григорьянца:

«За неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственной жизни и здоровью, – 50 тысяч. Неправомерные действия зрителей, выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта, – 100 тысяч. За скандирование оскорбительных выражений – 100 тысяч. За использование пиротехнических изделий – 50 тысяч».

По ходу первого тайма на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле произошла стычка между болельщиками хозяев и фанатами «Спартака». Было выломано несколько десятков пластиковых кресел, и в итоге конфликт был остановлен силами полиции.

После перерыва болельщики «Спартака» зажгли дымовые шашки за воротами «Арсенала».

источник: ТАСС
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