Айртон и Кутепов тренируются индивидуально и могут пропустить матч «Спартака» против «Химок»

Защитники «Спартака» Илья Кутепов и Лукас Айртон продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на главу департамента по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова, участие обоих футболистов в домашнем матче против «Химок» остается под вопросом.

Айртон травмировался во время домашнего дерби против ЦСКА 25 апреля (1:0), а Кутепов 3 мая получил повреждение по ходу выездной игры с тульским «Арсеналом» (2:1).

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Химки» состоится в понедельник, 10 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.