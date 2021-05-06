Президент «Оренбурга» заявил, что реконструкция стадиона закончится к июню следующего года

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда завершится реконструкция стадиона клуба.

«В 2020 году мы начали заниматься реконструкцией, чтобы довести вместимость до 10 тыс. зрителей. Было составлено техническое задание, решены прочие процедурные вопросы. Но год был очень сложный, то, что мы намечали сделать тогда, не увенчалось успехом. Сейчас мы полностью уверены, что уже в июне начнутся работы по реконструкции. Предполагается, что к июню следующего года все работы, связанные с реконструкцией, мы завершим. В этом нет сомнений: есть источники финансирования, проект готов, решен вопрос с подрядной организацией», - приводит слова Еремякина ТАСС.

Напомним, что собрание клубов российской премьер-лиги также не поддержало выход «Оренбурга» в высший дивизион из-за того, что его арена не соответствует требованиям лиги.

Добавим, что «Оренбург» занимает второе место в футбольной национальной лиге, набрав 88 очков.