Гогуа вернется из «Ротора» в ЦСКА после завершения нынешнего сезона

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа вернется из «Ротора» в московский ЦСКА после завершения нынешнего сезона.

«Матч ТВ» сообщает, что 26-летний футболист отправится с армейцами на летние сборы.

В августе прошлого года «Ротор» арендовал Гогуа у ЦСКА на один сезон. За волгоградскую команду Седрик провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что в московский клуб ивуариец перешел из «Тамбова» летом 2019-го за 400 тысяч евро. В его активе пять игр и один гол в составе ЦСКА.