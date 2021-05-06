Матч ТВ: Кокорин провел полную тренировку и может быть заявлен «Фиорентиной» на матч против «Лацио»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин 6 мая провел полную тренировку с командой и не испытывает дискомфорта в ноге. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Таким образом, велика вероятность того, что 30-летний нападающий будет включен в заявку в следующем матче «Фиорентины» против «Лацио».

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года и сыграл за новый клуб три игры, не отличившись результативными действиями. В своем последнем матче против «Ромы», прошедшем 3 марта, россиянин травмировал прямую мышцу бедра и больше не появлялся в заявке флорентийского клуба.