«Крылья Советов» в ближайшее время подадут документы на получение лицензии РПЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о прохождении процедуры лицензирования для участия в чемпионате РПЛ следующего сезона.

«С этого года процедура лицензирования профессиональных клубов со стороны РФС претерпела изменения, требования по всем критериям стали более жесткими, – сообщил Калакуцкий в интервью для «Чемпионата». – Как вы знаете, коснулось это не только нашего клуба. Конечно, проблемы у всех разные. У клуба «Крылья Советов» есть замечания по финансовым критериям, они нам понятны. Мы работаем. Ближайшие два дня мы будем готовить документы и направим их в РФС. Проблемы есть, но уверен, что будет все хорошо».

Помимо «Крыльев Советов» проблемы с лицензированием для участия в РПЛ возникли у «Оренбурга», «Алании» и «Торпедо».

Самарская команда вылетела из премьер-лиги в прошлом году, финишировав на предпоследнем 15-м месте. За два тура до конца первенства ФНЛ «Крылья» уже гарантировали себе первое место. В 40 матчах команда Игоря Осинькина набрала 95 очков. У ближайшего преследователя «Оренбурга» – 88.