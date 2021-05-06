«Арсенал» и «Вильярреал» объявили составы на ответный полуфинал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Бельерин, Смит-Роу, Парти, Сака, Пепе, Обамеянг, Эдегор.
«Вильярреал»: Рулли, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Тригерос, Жерар Морено, Алькасер, Чуквуезе.
Главный арбитр матча – Славко Винчич из Словакии.
Напомним, что на минувшей неделе испанский команда, которую тренирует бывший тренер «Спартака» и «Арсенала» Унаи Эмери, обыграла «канониров» на своем поле со счетом 2:1.