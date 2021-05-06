Иванов назначен главным арбитром финала Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов»

Пресс-служба РФС объявила о назначении судейской бригады на предстоящий финал Кубка России.

Главным арбитром матча «Локомотив» – «Крылья Советов» будет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Ассистентами судьи станут – Валентин Мурашов и Дмитрий Жвакин; резервный судья – Станислав Васильев, резервный ассистент судьи – Арам Петросян; VAR – Василий Казарцев, ассистент VAR – Антон Аверьянов, инспектор – Николай Левников.

«Назначение на финал Кубка России – большая честь и ответственность, – заявил Иванов. – Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение».

Финал 28-го розыгрыша Кубка России «Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.