«Герта» победила «Фрайбург» и покинула зону вылета

Берлинская «Герта» в домашнем перенесенном матче 30-го тура немецкой бундеслиги победила «Фрайбург» со счетом 3:0.
Первые два гола встречи были забиты в первом тайме, отличились польский нападающий Кшиштоф Пентек (13-я минута матча) и словацкий защитник Петер Пекарик (22). Окончательный результат во втором тайме установил сербский полузащитник Неманья Радоньич (85).
«Герта» набрала 30 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. «Фрайбург» - девятый с 41 набранным баллом.
9 мая состоятся матчи «Герта» - Арминия» и «Кельн» - «Фрайбург».
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