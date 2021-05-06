«Крылья Советов» должны «Минску» 45 тысяч евро, что могло создать проблемы с лицензированием

Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко заявил, что одной из причин проблем «Крыльев Советов» с получением лицензии РПЛ, стал долг в 45 тысяч евро перед клубом из белорусской столицы.

«У «Минска» тесные связи с «Крыльями Советов», – рассказал Щербаченко в интервью для «Матч ТВ». – Самарцы зимой приобрели защитника молодежной сборной Беларуси Дмитрия Прищепу. У «Крыльев» были достаточно затратные трансферы чертановцев – и потом еще зимой, в том числе Прищепы. За него «Минску» должны были перечислить средства двумя траншами. По второму платежи просрочены. Самарцы задолжали 45 тысяч евро. У «Крыльев» солидный кадровый актив. Но как бы ни пришлось его распродавать».

По сведениям портала Transfermarkt, переход 19-летнего Прищепы из «Минска» обошелся «Крыльям Советов» в 130 тысяч евро. Дмитрий сыграл два матча в первенстве ФНЛ и провел еще пять встреч за вторую команду клуба в ПФЛ.

Напомним, что РФС отказал самарцам в получении лицензии для участия в чемпионате РПЛ следующего сезона, хотя команда уже гарантировала себе первое место в ФНЛ.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий заявил, что в ближайшее время все проблемы будут улажены.