«Бенфика» и «Порту» сыграли вничью, приблизив «Спортинг» к оформлению чемпионства

В 31-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле сыграла вничью с «Порту» с результатом 1:1.
На 23-й минуте бразильский нападающий Эвертон вывел хозяев вперед после передачи Рафаэла Силвы.
На 75-й гости отыгрались благодаря точному удару колумбийца Матеуса Урибе.
В компенсированное время (90+3) ворота «драконов» поразил Пицци, но гол нападающего «Бенфики» отменили из-за офсайда при помощи VAR.
«Порту» занимает второе место, набрав 71 очко. У лидера турнира «Спортинга» – 79. Зелено-белые оформят чемпионский титул уже в следующем туре, если 11 мая обыграют на своем поле «Боавишту».