Азар попросил прощения у болельщиков «Реала» за свое поведение после матча против «Челси»

Полузащитник «Реала» Эден Азар попросил прощения у болельщиков Королевского клуба.

Поклонников мадридской команды возмутило поведение бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». «Реал» проиграл на «Стэмфорд Бридж» 0:2 и не смог выйти в финал, а Эден после игры обменивался шутками с бывшими товарищами по лондонскому клубу.

«Мне очень жаль, – написал Азар в инстаграме. – Сегодня я прочитал множество негативных мнений о себе. У меня не было намерения оскорбить болельщиков «Реала». Я всегда мечтал выступать за мадридский клуб, и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, и теперь вместе мы должны сражаться за титул в чемпионате Испании! Да здравствует «Мадрид»!

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы, а затем перешел в «Реал».