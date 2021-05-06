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06 мая 22:54
автор: Виктор Шарафудинов

Азар попросил прощения у болельщиков «Реала» за свое поведение после матча против «Челси»

Бельгиец веселился вместе с бывшими товарищами по команде.

Полузащитник «Реала» Эден Азар попросил прощения у болельщиков Королевского клуба.

Поклонников мадридской команды возмутило поведение бельгийца после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Челси». «Реал» проиграл на «Стэмфорд Бридж» 0:2 и не смог выйти в финал, а Эден после игры обменивался шутками с бывшими товарищами по лондонскому клубу.

«Мне очень жаль, – написал Азар в инстаграме. – Сегодня я прочитал множество негативных мнений о себе. У меня не было намерения оскорбить болельщиков «Реала». Я всегда мечтал выступать за мадридский клуб, и я приехал сюда, чтобы побеждать. Сезон еще не окончен, и теперь вместе мы должны сражаться за титул в чемпионате Испании! Да здравствует «Мадрид»!

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы, а затем перешел в «Реал».

источник: Instagram
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