«Манчестер Юнайтед» проиграл «Роме», но все равно пробился в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Рома» дома обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.
Уругвайский форвард гостей Эдинсон Кавани открыл счет на 39-й минуте после передачи Фреда.
После перерыва «Рома» вышла вперед 2:1. На 57-й отличился Эдин Джеко, а на 60-й ворота Давида Де Хеа поразил Брайан Кристанте.
Кавани оформил дубль на 68-й, сделав счет, но римляне все-таки сумели добиться победы в ответной игре благодаря голу, который на 83-й забил Никола Залевски.
По сумме двух матчей «МЮ» одержал победу 8:5, поскольку в первой игре на прошлой неделе разгромил команду Паулу Фонсеки 6:2.
Манчестерский клуб вышел в финал, в котором 26 мая сыграет с испанским «Вильярреалом».
Лига Европы
1/2 финала. Ответный матч
«Рома» (Рим, Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 3:2 (0:1)
Голы: Джеко, 57, Кристанте, 60, Залевски, 83 – Кавани, 39, 68.
«Рома»: Миранте, Карсдорп, Бруно Перес (Сантон, 69), Смоллинг (Дарбо, 30), Манчини, Пеллегрини, Кристанте, Педро (Залевски, 76), Мхитарян, Ибаньес, Джеко (Майораль, 76).
«Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Биссака (Уильямс, 46), Байи, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Фред, Бруну Фернандеш (Мата, 84), Ван де Бек, Погба (Матич, 64), Кавани (Рэшфорд, 73), Гринвуд.
Предупреждения: Карсдорп, 72 – Ван-Биссака, 18, Фред, 58, Кавани, 72, Кристанте, 84, Уильямс, 90.
Судья: Брых (Германия)
Первый матч – 2:6