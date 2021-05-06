«Вильярреал» впервые в истории вышел в финал Лиги Европы, одолев «Арсенал» по сумме двух матчей

В ответном полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 0:0.
В первом матче испанский клуб 29 апреля обыграл «канониров» 2:1, и тот результат помог «Вильярреалу» впервые в истории стать финалистом еврокубка.
Главный тренер «желтой субмарины» Унари Эмери в прошлом уже три раза выигрывал Лигу Европы – в 2014, 2015 и 2016 годах вместе с «Севильей».
В финале 26 мая «Вильярреал» сыграет в польском Гданьске с «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы
1/2 финала. Ответный матч
«Арсенал» (Лондон, Англия) – «Вильярреал» (Испания) – 0:0
«Арсенал»: Лено, Бельерин (Нкетиа, 90), Пабло Мари, Холдинг, Тирни (Виллиан, 80), Парти, Сака, Эдегор (Мартинелли, 66), Смит-Роу, Пепе, Обамеянг (Ляказетт, 80).
«Вильярреал»: Рулли, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 90), Парехо, Коклен, Тригерос, Чуквуезе (Пино, 30, Мойсес Гомес, 90), Алькасер (Бакка, 72), Жерар Морено.
Предупреждения: Нкетиа, 90 – Пино, 87.
Судья: Винчич (Словакия)
Первый матч – 1:2.