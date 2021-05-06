«Вильярреал» впервые в истории вышел в финал Лиги Европы, одолев «Арсенал» по сумме двух матчей

В ответном полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 0:0.

В первом матче испанский клуб 29 апреля обыграл «канониров» 2:1, и тот результат помог «Вильярреалу» впервые в истории стать финалистом еврокубка.

Главный тренер «желтой субмарины» Унари Эмери в прошлом уже три раза выигрывал Лигу Европы – в 2014, 2015 и 2016 годах вместе с «Севильей».

В финале 26 мая «Вильярреал» сыграет в польском Гданьске с «Манчестер Юнайтед».

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