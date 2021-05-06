В финале Лиги Европы сыграют «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед»

В финале Лиги Европы сезона-2020/21 сыграют испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».

В полуфиналах клуб из пригорода Валенсии одолел лондонский «Арсенал», победив дома 2:1 и сыграв вничью 0:0 в гостях, а манкунианцы прошли «Рому». Дома команда Оле-Гуннара Сульшера разгромила римлян 6:2, а в итальянской столице уступила 2:3.

Для главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери финал в Гданьске станет пятым в карьере. В 2014, 2015 и 2016 годах он выигрывал Лигу Европы вместе с «Севильей», а в 2019-м «Арсенал» под его руководством проиграл «Челси».

«Вильярреал» никогда прежде не выходил в финалы еврокубков, а «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу Европы в 2017 году под руководством Жозе Моуринью.