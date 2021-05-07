Микель Артета: «Арсенал» перепробовал все и сражался до последней минуты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды по сумме двух матчей в 1/2 финала Лиги Европы.

В первой игре «канониры» на выезде проиграли 1:2 испанскому «Вильярреалу». Ответная встреча завершилась вничью 0:0.

«Мы совершенно опустошены, – цитирует Артету официальный сайт УЕФА. – Мы очень разочарованы, но необходимо поздравить «Вирьярреал» с выходом в финал. Мы перепробовали все. Сражались до последней минуты. Учитывая нашу сегодняшнюю игру во втором тайме, я думаю, мы заслуживали выхода в финал, однако не сумели воспользоваться своими голевыми моментами».

В финале «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится в польском Гданьске 26 мая.