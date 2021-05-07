Гарри Магуайр: Ответный матч против «Ромы» был похож на баскетбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу своей команды по сумме двух матчей в полуфинале Лиги Европы.

В первой игре «МЮ» разгромил «Рому» 6:2 на «Олд Траффорд». Ответная встреча в итальянской столице завершалась победой римлян со счетом 3:2.

«Выйти в финал – это великолепное достижение, – отметил Магуайр в интервью для BT Sport. – Мы не смогли победить в ответной игре, и это разочаровывает, однако мы были вознаграждены за великолепную работу, проделанную в первом матче.

Сегодня мы начали немного нервно, а сама игра получилась похожа на баскетбол, поскольку мы позволили сопернику создать слишком много голевых моментов во втором тайме. Эдинсон Кавани забил два отличных мяча, а его действия и работа с мячом были великолепны».

В финале «Манчестер Юнайтед» сыграет против испанского «Вильярреала» 26 мая в польском Гданьске. Команда Унаи Эмери в 1/2 одолела лондонский «Арсенал» (2:1 дома и 0:0 в гостях).