Оле-Гуннар Сульшер: Это была странная игра, «Рома» могла легко забить восемь голов

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру своей команды против «Ромы» в ответном полуфинале Лиги Европы.

«Выйти в финал – это хорошо, – отметил Сульшер в интервью для BT Sport. – Мы провели один хороший тайм на «Олд Траффорд» и благодаря этому прошли дальше. Я разочарован поражением в ответном матче и очень недоволен нашей игрой в сегодняшнем втором тайме.

«Рома» легко могла забить восемь голов и победить сегодня 8:6. Это была странная игра. Мы постоянно теряли мяч, но, к счастью, у нас один из лучших вратарей мира Давид Де Хеа».

После победы 6:2 в первом матче «Манчестер Юнайтед» уступил «Роме» со счетом 2:3 на «Стадио Олимпико» в Риме.

В финале 26 мая в польском Гданьске команда Сульшера сыграет с «Вильярреалом». Испанцы обыграли лондонский «Арсенал» (2:1 дома и 0:0 в гостях).